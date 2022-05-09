Руководство Кремля продолжает пополнять срочниками ряды подразделений, которые отправляют на войну в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, именно срочники гибнут первыми во время боев, так как плохо обучены. К тому же им дают устаревшее вооружение и оснащение.

Кроме того, срочники привлекаются к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются даже более опытные контрактники.

— Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадровым голодом в армии агрессора, — отмечают в ГУР Минобороны.

Несмотря на скрытую мобилизацию на территории РФ и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не в состоянии обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.

Матери российских срочников сейчас заваливают жалобами уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, но в ответ получают ложь и отписки.

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— Пока борьба внутри России при жизни молодых россиян не станет массовой, они и дальше будут бесславно умирать, выполняя приказы кремлевского диктатора, — отмечают в разведке.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват, где российские военные говорят со своими родственниками и женами в канун сакрального для них праздника 9 мая.

По их словам, сейчас в Украине идет худшая война в мире – хуже Чечни.