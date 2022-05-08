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Факты / Украина

Самая страшная война в истории – хуже Чечни: о чем говорят россияне перед 9 мая

Валентина Летяк редактор ленты
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Парады на 9 мая, ядерные удары и возвращение домой – об этом говорят российские военные со своими родственниками и женами в канун сакрального для них праздника. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало очередной перехват.

– Хуже Чечни! Сейчас идет самая страшная война в истории, – говорит подруга россиянина, в то же время возмущается из-за планируемых в РФ парадов на 9 мая.

Родственники также рассказывают, что Путин якобы неофициально отдал приказ, чтобы до 9 мая закончить войну в Украине, а если не получится – нанести ядерный удар.

Однако сами российские военные не так оптимистичны, как их родственники, и не очень надеются на будущие победы, а рассказывают лишь о больших потерях и мечтах о скорейшем возвращении домой:

– Не знаю по какому плану там идет. Но здесь происходят такие  страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом.

По данным мировых СМИ, российский диктатор Путин якобы планирует на параде 9 мая объявить общенациональную мобилизацию и официальную войну против Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что какие бы заявления не сделал глава Кремля, что Украина не услышит ничего нового, поскольку РФ уже убивает мирных жителей и украинских военных.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Depositphotos

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