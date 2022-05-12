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Факты / Мир / Росія

Кремль поставляет своим подразделениям технику 60-70-летней давности — разведка

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російська техніка

Из-за экономических санкций против России происходит ощутимый упадок военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, понесшие невосполнимые потери, технику и вооружение 1950-60 годов производства.

Украинская разведка отмечает, что подобная ситуация не смущает руководство Кремля. Ведь им все равно сколько и на чем отправлять “пушечное мясо” в бой за будущее “русского мира”.

— Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира.

Из складов долгосрочного хранения технику в большинстве даже не могут доставить в подразделения. Однако военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

В течение апреля с баз хранения РФ снято:

  • 18 САУ Мста-С из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);
  • 28 САУ Акация из 94 арсенала ГРАУ (Омск);
  • 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация и 20 САУ Гвоздика из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
  • 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).

Укомплектование войск Западного ПО и восстановление боеспособности осуществляется путем вооружения и военной техники, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

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Отныне проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо советчины становится основой российской реальности.

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Источник: ГУР Минобороны

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Фото: Depositphotos

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