В субботу, 26 сентября, в Украине применение мер ограничения электропотребления не прогнозируется.

Отключения электроэнергии в Украине 26 сентября не прогнозируются

Как сообщает Укрэнерго, завтра, в субботу, применение мер по ограничению потребления не планируется.

В то же время в компании отмечают важность перенести пользование мощными электроприборами на дневное время — с 10.00 до 16.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром компания Укрэнерго сообщала, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к понижению. Так, по состоянию на 09:30, оно было на 5,3% ниже, чем в это же время в четверг. Это обусловлено более эффективной работой бытовых солнечных электростанций, поскольку в части регионов Украины нет такой облачности, как в предыдущие дни.

Вчера, 24 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он находился на том же уровне, что и максимум предыдущих суток – в среду, 23 сентября.

Из-за российских обстрелов на энергетическую инфраструктуру – на утро зафиксированы новые обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

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