В пятницу российские войска нанесли удары дронами по складу, который использует сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s.

Об этом 25 сентября сообщил президент Владимир Зеленский.

Россияне ударили по складу McDonald’s

— Были сегодня также удары дронами по складу, который используется Макдональдсом. Ударный дрон против обычных продуктов, – заявил глава государства.

По словам президента, Россия продолжает расширять свою эскалационную операцию. Российские войска наносят удары по американскому и другому бизнесу, дата-центрам и интернет-провайдерам.

Сейчас смотрят

— Все это бьет по возможностям людей быть на связи, учиться, работать. Важно, чтобы ответ мира на все это был, и чтобы Россия чувствовала ответы на свой террор. Наша дальнобойность и санкции мира должны объединенно работать именно на это – на конкретные последствия для России, – подчеркнул президент.

В McDonald’s подтвердили, что в результате атаки дронов был поражен один из складов логистического партнера компании в Киевской области. В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, 24 мая заведение McDonald’s на Лукьяновке попало под российский обстрел и временно прекратило работу. 27 мая ресторан снова открыли.

Все рестораны McDonald’s в Украине работают по расширенным правилам безопасности. Во время воздушной тревоги ресторан временно прекращает работу, чтобы сотрудники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. После отбоя заведение возобновляет обслуживание.

Работники заведения получают полную заработную плату независимо от времени, которое они проводят в укрытии во время смены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.