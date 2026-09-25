Встреча Трампа и Си Цзиньпина: может ли Китай повлиять на Россию для завершения войны

В пятницу, 25 сентября, завершается трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в США по приглашению президента Дональда Трампа. Центральным событием визита стали переговоры глав государств в Белом доме 24 сентября.

Согласно официальному сообщению китайской стороны, среди тем обсуждения была и Украина, однако подробностей этой части переговоров Пекин не раскрыл.

Накануне переговоров президент Владимир Зеленский просил Трампа поднять вопрос о влиянии Китая на Россию. Он подчеркивал, что Си Цзиньпин мог бы побудить Владимира Путина к завершению войны или, по крайней мере, к шагам по деэскалации. По словам Зеленского, Трамп согласился передать эту просьбу китайскому лидеру.

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После переговоров Зеленский заявил, что пока не получил от американской стороны обратной связи по поводу разговора об Украине.

В то же время значение переговоров Трампа и Си для Киева выходит за рамки самого упоминания об Украине, ведь отношения США и Китая все больше влияют не только на двустороннюю торговлю или технологическую конкуренцию, но и на более широкий баланс сил в международной политике.

Ключевой вопрос заключается в том, готов ли Пекин перейти от деклараций о политическом урегулировании к конкретным шагам в отношении Москвы и при каких условиях это могло бы произойти.

О рычагах влияния Китая на Россию, пределах его влияния и возможной роли Пекина в завершении войны Факты ICTV поговорили с политологом Игорем Рейтеровичем.

Почему переговоры Трампа и Си пока не изменили позицию Китая

Политолог Игорь Рейтерович считает, что на данный момент после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина не появилось признаков того, что Китай готов изменить свою роль в попытках положить конец войне России против Украины.

По его оценке, Пекин по-прежнему предпочитает наблюдать за развитием ситуации, а не брать на себя роль посредника.

В то же время эксперт подчеркивает, что Китай обладает значительными рычагами влияния на Россию.

– Если бы Китай в какой-то момент заявил, что войну нужно заканчивать, Россия была бы вынуждена это учесть. Ее зависимость от Китая огромна, – отметил Рейтерович.

Однако Пекин пока не демонстрирует готовности использовать это влияние для давления на Москву.

Кроме того, нынешняя ситуация, по оценке Рейтеровича, дает Китаю определенные преимущества. Война усиливает зависимость России от Пекина, а Москва вынуждена предлагать китайской стороне все более выгодные условия сотрудничества.

Эксперт также обратил внимание на то, что Китай наблюдает за попытками США повлиять на ход войны и может использовать трудности Вашингтона в своих интересах.

Торговля и товары двойного назначения: как Китай может оказывать давление на Россию

По словам Игоря Рейтеровича, главный рычаг Пекина связан с экономической зависимостью России от Китая. После сокращения торговли РФ с рядом других государств Китай остается одним из крупных покупателей российских товаров, причем получает их на выгодных для себя условиях.

Эта торговля, по оценке политолога, обеспечивает России поступления, которые в конечном итоге поддерживают ее бюджет и дают Москве дополнительные ресурсы для продолжения войны.

Второе важное направление – поставки из Китая товаров двойного назначения. Рейтерович отмечает, что доступ к такой продукции также помогает российской экономике и военно-промышленному комплексу сохранять устойчивость.

Именно поэтому одним из самых ощутимых инструментов давления со стороны Пекина могло бы стать сокращение торговли с Россией и ограничение поставок критически важных товаров.

– Отказаться, минимизировать или сократить эти торговые операции – это уже будет инструментом давления на Россию, – пояснил политолог.

Когда Китай может присоединиться к переговорам

По оценке Игоря Рейтеровича, Китай потенциально способен сыграть гораздо более активную роль в дипломатическом процессе. Пекин уже предлагал собственное видение прекращения войны, которое предусматривало прекращение боевых действий и возобновление переговоров.

Политолог напоминает, что ранее такой подход воспринимался в Украине критически, поскольку фактически означал бы замораживание боевых действий без немедленного решения вопроса об оккупированных территориях.

В то же время нынешняя ситуация отличается от той, в которой китайские предложения звучали впервые. По словам Рейтеровича, сама идея прекращения огня по линии соприкосновения с последующими переговорами сейчас уже обсуждается гораздо шире, в частности в контактах Украины с США.

– У них есть видение, они его озвучивали. Просто сейчас Китай еще не хочет принимать конкретное участие, поскольку понимает, что такое участие потребует определенных действий и обязательств, – пояснил политолог.

Что Китай может получить за участие в урегулировании войны

По мнению Игоря Рейтеровича, для Пекина возможное вовлечение в урегулирование войны важно не только в контексте отношений с Украиной или Россией. Китай рассматривает себя как глобального игрока, поэтому участие в решении масштабных международных кризисов могло бы усилить его политический вес.

Эксперт считает, что также для Пекина важным сигналом стала бы готовность европейских государств видеть Китай среди участников дипломатического процесса.

– Здесь речь идет о глобальном лидерстве. Для Китая важно показать, что без него такие крупные проблемы не могут решаться, – пояснил Рейтерович.

По его словам, европейские страны уже неоднократно призывали Пекин активнее участвовать в поиске путей завершения войны.

Украина, со своей стороны, может быть интересна Китаю прежде всего в долгосрочной перспективе. Рейтерович предполагает, что более активное участие Пекина в урегулировании могло бы в будущем открыть для китайских компаний возможности присоединиться к восстановлению Украины.

Кроме того, Украина, по его оценке, имеет для Китая значение и в контексте отношений с Европейским союзом.

– В их понимании Украина может стать своего рода трамплином к Европейскому союзу. Европейское направление для Китая сейчас очень важно, – отметил политолог.

Напомним, 17 сентября президент Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что Китай “не на нашей стороне в этой войне”.

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