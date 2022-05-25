Россия возвращает своих солдат домой только с ранениями или в гробу — СБУ

Май, 25 в 13:18

Руководство страны-агрессора возвращает российских солдат домой только с ранениями или в гробу. Чтобы не участвовать в преступной войне против Украины, им остается только попасть в плен. По этой причине российские военные сейчас сдаются охотнее, чем после первых недель полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится в признаниях нескольких российских солдат, которые удалось собрать Службе безопасности Украины. СБУ обнародовала запись, в которой захватчики рассказали все подробности.

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– Хотели уйти из части своим ходом. Разорвать договор, одним словом. На что командир нам ответил, что поедем только “двухсотыми” или “трехсотыми”. Если мы попытаемся убежать, то все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты, – рассказали российские солдаты СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, именно эти российские захватчики попали в плен после контрнаступления наших Вооруженных сил в Харьковской области, когда украинские бойцы взяли их в кольцо. Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что им удалось сохранить свою жизнь, отметили в спецслужбе.

В СБУ напомнили специальный номер телефона 2402 для тех российских солдат, которые тоже хотят остаться в живых. Спецлиния создана специально для таких случаев, поэтому доступна украинским и российским операторам, отметили в СБУ.