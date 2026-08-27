В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета с участием заместителя министра обороны США Элбриджа Колби. Главной темой обсуждения стала эскалация со стороны России в отношении Украины и стран-членов НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Эскалация по Украине и НАТО со стороны России

Участники встречи согласились по оценке угроз, которые представляет российская политика для НАТО и европейских государств.

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Залевский отметил, что США действуют по формуле должного реагирования вместо публичных обсуждений. Польша полностью разделяет этот подход, заключающийся в создании реальных военных способностей и стратегических дилемм для России, а не в словесных протестах.

Центральной темой разговора с замглавы Пентагона стала стратегия усиления Организации Североатлантического договора.

Согласно плану НАТО 3.0, значительную часть обязанностей в сфере конвенционной обороны должны взять на себя европейские страны. В то же время Соединенные Штаты Америки будут оказывать поддержку ключевым военным возможностям, а также обеспечивать политическое и военное лидерство.

На заседании Польша поддержала такое распределение ответственности. Залевский добавил, что страна уже несколько лет инвестирует в собственные оборонительные способности.

Источник : Європейська правда

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