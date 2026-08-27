В течение дня 27 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины около 140 ударных беспилотников, более 100 из которых были реактивными.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака РФ на Украину днем ​​27 августа: сколько целей сбито

По информации ВС ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили и подавили около 120 из 140 ударных беспилотников в период с 07:00 до 19:00 в течение четверга, 27 августа.

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Основной удар вражеских дронов был направлен в сторону Киева.

По состоянию на 19:00, в воздушном пространстве Украины все еще находились более 10 реактивных ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

В результате российских ударов баллистикой и дронами по Киеву пострадали четыре человека. В столице зафиксировали повреждения в пяти районах в результате атаки РФ.

В Киевской области потерпела масштабные разрушения логистическая инфраструктура украинских ритейлеров. Мощные взрывы раздавались в регионе как ночью, так и днем.

В частности, полностью разрушен склад компании Roshen в Чубинском. Уничтожен основной распределительный центр сети Дом игрушек.

Поврежден логистический центр супермаркетов Фора и склад сети Коло, которая является частью компании Varus. Под удар также попал инфраструктурный объект сети техники и электроники Comfy.

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