Все платные залы ожидания на вокзалах Украины сделали бесплатными до утра пятницы, 28 августа. Из-за атак реактивных дронов и угрозы баллистики в течение 27 августа произошло существенное смещение в графиках движения поездов.

Обновлено в 22:35. Об этом сообщает компания Укрзализныця.

УЗ сделала бесплатными платные залы ожидания

Бесплатное пользование платными залами ожидания на вокзалах страны доступно для всех пассажиров, ожидающих своего рейса, в частности, для семей с детьми и людей старшего возраста.

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Для пассажиров подготовили воду и чай.

На вокзалах функционируют специальные Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и переждать задержку рейсов.

В компании Укрзализныця подчеркнули, что продолжают работать в штатном режиме и делают все возможное, чтобы пассажиры могли добраться до запланированных пунктов назначения безопасно.

Вернет ли Укрзализныця деньги за билеты

Заместитель директора филиала Пассажирская компания АО Укрзализныця и руководитель по клиентскому опыту Александр Шевченко добавил, что если пассажир решит отказаться от поездки из-за значительной задержки поездов, то полную стоимость билета вернут через онлайн-сервисы УЗ.

Из-за многочисленных угроз атак задержки поездов будут продолжаться как минимум в ближайшую ночь и на следующий день.

Несмотря на то, что железнодорожники останавливают движение только в случае прямой угрозы конкретным поездам, таких случаев зафиксировано слишком много, что повлекло за собой цепную реакцию задержек по всей стране.

Несмотря на сложную ситуацию, компания не отменила ни один рейс. Все поезда будут курсировать, но с существенным отклонением от графика.

Информация круглосуточно обновляется на портале uz-vezemo и через push-уведомления в приложении Укрзализныци. Если рейса нет в списке, то это означает, что его возвратно-оборотный состав еще ждет прибытия в конечную станцию.

Утром 28 августа ожидается сокращение маршрутов некоторых поездов с возможными пересадками на финальных этапах, а также замена вагонов на имеющиеся в депо. Это вынужденный шаг, чтобы вернуться к графику движения к вечеру.

Пассажиров, чьи рейсы задерживаются более пяти часов, бесплатно снабжают едой волонтеры World Central Kitchen.

Атака дронами на Киев и область 27 августа

В течение дня 27 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, выпустив около 140 беспилотников (более ста из них — реактивные), а также применили баллистическое вооружение. Мощные взрывы раздавались в Киеве и области как ночью, так и днем.

В результате атаки в Киеве пострадали четыре человека. Последствия обстрелов и попаданий зафиксированы в пяти районах города.

Масштабные разрушения получила логистическая инфраструктура ряда украинских компаний в Киевской области. В частности, полностью разрушен склад Roshen в поселке Чубинское;

Уничтожен основной распределительный центр сети Дом Игрушек. Пострадали логистический центр Форы и склад сети Коло (Varus). Под вражеский удар попал инфраструктурный объект сети техники и электроники Comfy.

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