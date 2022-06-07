Без объяснений: ЕС исключил из 6-го пакета санкций против РФ облачные сервисы
Европейский Совет по непонятным причинам исключил из утвержденного шестого пакета санкций против России упоминание облачных технологий.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он отметил, что санкционное давление против РФ следует усиливать, а не ослаблять.
– Сначала Европейский Совет объявляет о блокировании для России облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять, – написал Подоляк.
Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для ???????? хмарних сервісів ???????? у 6-му пакеті санкцій. Потім @EUCouncil редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати.Сейчас смотрят
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 7, 2022
Отметим, что 3 июня на сайте Евросовета была обнародована информация о новых санкциях против РФ, в частности, относительно консультационных услуг, включая облачные сервисы. На следующий день упоминание об облачных сервисах исчезло.
В шестой санкционный пакет также вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.