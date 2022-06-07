Июнь, 07 в 19:11

Европейский Совет по непонятным причинам исключил из утвержденного шестого пакета санкций против России упоминание облачных технологий.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он отметил, что санкционное давление против РФ следует усиливать, а не ослаблять.

– Сначала Европейский Совет объявляет о блокировании для России облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять, – написал Подоляк.

Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для ???????? хмарних сервісів ???????? у 6-му пакеті санкцій. Потім @EUCouncil редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати. Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 7, 2022

Отметим, что 3 июня на сайте Евросовета была обнародована информация о новых санкциях против РФ, в частности, относительно консультационных услуг, включая облачные сервисы. На следующий день упоминание об облачных сервисах исчезло.

В шестой санкционный пакет также вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.