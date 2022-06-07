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Факты / Мир / Росія

Без объяснений: ЕС исключил из 6-го пакета санкций против РФ облачные сервисы

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Требует проверки
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Европейский Совет по непонятным причинам исключил из утвержденного шестого пакета санкций против России упоминание облачных технологий.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он отметил, что санкционное давление против РФ следует усиливать, а не ослаблять.

– Сначала Европейский Совет объявляет о блокировании для России облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять, – написал Подоляк.

Отметим, что 3 июня на сайте Евросовета была обнародована информация о новых санкциях против РФ, в частности, относительно консультационных услуг, включая облачные сервисы. На следующий день упоминание об облачных сервисах исчезло.

В шестой санкционный пакет также вошло нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.

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