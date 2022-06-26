Разбили в пух и прах: военный “ДНР” рассказал о достойном отпоре ВСУ
Представитель так называемой ДНР рассказал, что украинские защитники полностью разбили их подразделение. Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, который удалось перехватить украинской разведке. По его словам, захватчики понесли значительные потери среди личного состава.
– Утром как начали. Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. Сказали, что на эвакуацию. А потом приехали – а почему позиции оставили? Пусть возвращаются. Та идите вы. Вам нужно, вы и возвращайтесь, – отметил оккупант.
По словам военного так называемой ДНР, Вооруженные силы Украины окружили подразделение РФ и дали достойный отпор оккупантам. Он отметил, что захватчики просили о подкреплении, однако никто не отправил дополнительные силы на помощь.
— Просто окружили и как дали. Просили по рации, тупо забили. Бросили, а потом – и возвращайтесь! Там нет никого. Россияне оттуда на ногах бежали. Нашего российского комбата не довезли. Только 30 отметили, — признался солдат “ДНР” жене.