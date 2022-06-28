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Россия хочет оправдать новый теракт: Минобороны РФ анонсировало удары по Криворожской ТЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия хочет оправдать новый теракт: Минобороны РФ анонсировало удары по Криворожской ТЭС

Министерство обороны России может готовить новые взрывы на Криворожской ТЭС в Днепропетровской области. Вероятнее всего, могут быть погибшие и раненые, поэтому местных жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть осторожными.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что оккупанты готовят новые провокации, в которых хотят обвинить украинских военных.

Согласно сообщению, после взрывов, спровоцированных Россией, без электричества могут остаться жители центральных областей Украины.

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В ДТЭК Криворожская ТЭС заявили, что распространенная Министерством обороны страны-агрессора информация о якобы “наличии вооруженных лиц” на территории тепловой электростанции является абсолютным фейком.

– Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают работу. Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины заявили, что сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 из аэродрома Шайковка в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска, запустившие ракеты по ТЦ в Кременчуге, это настоящие террористы, которых следует остановить.

Фото: ДТЭК Криворожская ТЭС

Источник: Центр противодействия дезинформации

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