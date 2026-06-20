Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что возвращает Кавалерский крест ордена За заслуги перед Республикой Польша после решения польской стороны лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

О своем решении Василий Боднар сообщил в публичном заявлении в Facebook.

Посол Украины возвращает польский орден: что известно

В своем заявлении дипломат подчеркнул, что несмотря на сложный период украинско-польских отношений продолжает считать Польшу другом, союзником и партнером Украины.

Сейчас смотрят

Боднар поблагодарил польское общество за поддержку украинцев после начала полномасштабной войны и отметил, что эта помощь останется частью общей памяти двух народов.

— Польша для нас – это друзья, союзники и партнеры. Это миллионы поляков, которые открыли свои дома и сердца для наших людей, помогли Украине в самое сложное время. Эту помощь мы будем всегда помнить, ценить и рассказывать о ней нашим детям и внукам, – написал Василий Боднар.

Дипломат добавил, что Украина и Польша как никто другой в Европе понимает угрозу со стороны России.

— У нас много общих интересов: безопасность, оборона, восстановление и европейская интеграция.

Как посол Украины в Польше, я работал и работаю над тем, чтобы наши отношения развивались, чтобы реализовывались совместные проекты и решались сложные исторические вопросы. Благодаря хорошему диалогу за последние полтора года нам удалось добиться многого, — констатировал Василий Боднар.

В то же время он заявил, что не может согласиться с решением о лишении президента Украины высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла.

— Я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, которые царят в Польше, не могу принять, что президент Украины Владимир Зеленский, друг Польши, глава государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и защищает мир в Европе, лишен высшей польской награды, — подчеркнул дипломат.

По словам Боднара, в условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, такое решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест по отношению ко всему украинскому народу.

— В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест ордена За заслуги перед Республикой Польша, — отметил посол Украины.

В то же время, он отметил, что, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, убежден, что мудрость победит эмоции, а взаимное уважение — политическую конъюнктуру.

— Мы можем иметь разные взгляды, не соглашаться, но мы не должны терять способности слышать друг друга и искать решения путем диалога. Помним, что от наших ссор всегда выигрывает враг – Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения, — подытожил Василий Боднар.

Напомним, что накануне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла.

После глава МИД Украины Андрей Сибига также объявил о возвращении Командорского креста со звездой ордена За заслуги перед Польшей.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов также сообщил об отказе от Золотого офицерского креста ордена За заслуги перед Польшей.

Он назвал решение польской стороны недружественным шагом в отношении украинского народа и заявил, что это может быть использовано Россией в собственных интересах.

Фото: Василий Боднар

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.