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Факты / Мир / Росія

На Запорожье российские военные устроили между собой стрельбу: погибли четверо оккупантов

Юля Захарченко, редактор ленты
На Запорожье российские военные устроили между собой стрельбу: погибли четверо оккупантов
Фото: Depositphotos

На временно оккупированных территориях Украины российские военные начинают чаще стрелять друг в друга. Они не могут поделить имущество украинцев, поэтому под влиянием алкоголя и наркотиков отстаивают награбленные вещи при помощи оружия.

В частности, возле города Токмак, временно находящегося под оккупацией России, начался конфликт между российскими солдатами, который перерос в стрельбу между оккупантами. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

По последним данным, в результате вооруженной стычки погибли четверо российских военных, еще около 10 захватчиков получили ранения.

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Однако это не первый случай, когда оккупанты сами себя уничтожают. Недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российская армия ударила из воздуха по своим же позициям в Херсонской области.

Также оккупанты пытаются вести разведку с неба, поэтому Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили два беспилотника врага.

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Источник: Запорожская ОВА

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