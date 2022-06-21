Июнь, 20 в 22:19

Необходимо добиваться того, чтобы все украинские защитники, оказавшиеся в российском плену, были защищены Международной конвенцией по правам человека. Волонтер-парамедик Юлия Паевская, которую знают по позывному Тайра, рассказала об условиях содержания в плену.

По ее словам, украинцы не имеют никакой информации о своей семье, а помощь врачей им вообще недоступна. Тайра отметила, что условия содержания напоминают концлагерь, поэтому она бы не очень удивилась, если бы однажды оказалась в газенвагене (мобильной газовой камере, которую преимущественно использовала Германия во время Второй мировой войны).

– Я слишком истощена, выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи, скоро я вернусь в строй. Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага – когда ты там, то кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиваться, чтобы все пленники были защищены Международной конвенцией по правам человека. Ибо когда мы там, то совершенно бесправны как рабы, – подчеркнула Тайра.

По мнению Юлии Паевской, все украинские защитники должны быть освобождены из российского плена. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена, уверена она.

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– И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения. Эта тема болезненная и острая. Сейчас я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей. Скоро вернусь в строй, но нужно восстановить силы, — подчеркнула Тайра.

Недавно Тайра записала первое видеообращение после освобождения из плена, в котором выразила уверенность, что все украинцы в скором времени будут дома.