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Факты / Мир / Росія

На месте обстрела в Белгороде нашли ракету от российского ЗРК Панцирь

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На месте обстрела в Белгороде нашли ракету от российского ЗРК Панцирь

Жители российского города Белгород публикуют фотографии ракеты, которая сегодня прилетела по городу.

Местные Тelegram-каналы пишут, что, по данным некоторых источников, кусок ракеты, застрявший в жилом доме в Белгороде, оказался фрагментом зенитно-ракетного комплекса Панцирь.

Россияне, как всегда, пытались обвинить Украину в обстреле. Но им это не удалось. Ведь ЗРК Панцирь находится на вооружении у России. На вооружении у Украины такой техники нет.

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Напомним, 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Громкие звуки, как сообщили в РФ, якобы стали результатом работы противовоздушной обороны.

По словам местного губернатора, в результате взрывов три человека погибли, еще четверо пострадали.

Фото: Мой Беогород

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