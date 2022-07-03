На месте обстрела в Белгороде нашли ракету от российского ЗРК Панцирь
Жители российского города Белгород публикуют фотографии ракеты, которая сегодня прилетела по городу.
Местные Тelegram-каналы пишут, что, по данным некоторых источников, кусок ракеты, застрявший в жилом доме в Белгороде, оказался фрагментом зенитно-ракетного комплекса Панцирь.
Россияне, как всегда, пытались обвинить Украину в обстреле. Но им это не удалось. Ведь ЗРК Панцирь находится на вооружении у России. На вооружении у Украины такой техники нет.
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Напомним, 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Громкие звуки, как сообщили в РФ, якобы стали результатом работы противовоздушной обороны.
По словам местного губернатора, в результате взрывов три человека погибли, еще четверо пострадали.
Фото: Мой Беогород