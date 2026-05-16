Akylas от Греции на Евровидении 2026: история артиста и смысл песни Ferto
Грецию на Евровидении 2026 представил Akylas (Акилас). Артист вышел на сцену гранд-финала с песней Ferto под номером 5.
Кто такой Akylas: биография представителя Греции на Евровидении 2026
Akylas — молодой греческий артист, автор песен и исполнитель с выразительной сценической подачей и современным звучанием.
Шире о нем заговорили в 2024 году после выхода хита Atelié. Музыкой он занимается самостоятельно, а свой путь начинал в музыкальной школе Серреса, где изучал основы теории музыки, вокала и композиции.
Позже Akylas развивал сценические навыки в театральных мастерских в Салониках, а затем переехал в Афины, чтобы продолжить музыкальную карьеру.
Популярность артисту принесли вирусные каверы в TikTok. Именно там на него обратили внимание не только слушатели, но и представители музыкальной индустрии.
Сегодня Akylas позиционирует себя как артист с мультикультурным современным звучанием, в котором одновременно чувствуется греческая идентичность.
В нацотборе Sing for Greece 2026 он победил с песней Ferto. Композицию написали Акилас Митилинеос, Орфеас Нонис, Теофилос Пузбурис и Томас Папатанасис.
О чем песня Akylas – Ferto
Ferto в переводе означает Давай или Неси. Песня построена вокруг темы амбиций, стремления к успеху, славе, деньгам и всему, что ассоциируется с красивой жизнью.
В тексте герой прямо говорит, что не хочет останавливаться на малом. Ему нужны корона, трон, недвижимость, дорогие вещи, яхты, самолеты, слава и признание.
В то же время в песне есть личный подтекст. В финальной части герой обращается к матери и вспоминает о том, чего семье не хватало раньше. Он хочет добиться успеха, чтобы обеспечить близких и больше не знать финансовых трудностей.
Композиция звучит на нескольких языках — греческом, испанском, французском и английском. Это подчеркивает мультикультурный стиль Akylas и делает песню более динамичной.
Akylas – Ferto: перевод песни Давай
Мне нужно играть, я не буду пасовать
Мои амбиции — огонь, я не проиграю
Границ нет, сметаю все
Охочусь на все, пока не доберусь
Хочу корону и трон, чтобы сесть
Чековую книжку — выпишу всем чеки
Неси напиток, хочу утолить жажду
Неси мне все, все — мне все равно мало
Недвижимость — давай
Сашими из тунца — давай
Золотые часы, дизайнерские очки
Говорю тебе: давай
Кожаное пальто — давай
И эскарго — давай
Раллийные машины, яхту со звездами
Я сказал: давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Я сказал: давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Хочу вершину, а не просто шаг
Ничего не достаточно — требую все это
Даже всего мало
Хочу так много
Аж недосягаемого
Хочу славы, вечности и денег
Эксклюзивная одежда, такая дорогая
Чтобы кричали мое имя как можно громче
И танцевать, танцевать — чем выше, тем лучше
Бриллиантовые кольца — давай
Кубинские цепи — давай
Субмарины, самолеты — хочу, поэтому давай
Землю и небо — давай
Весь мир — давай
На планете и за ее пределами — если нет, то давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Я сказал: давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Я сказал: давай
Хочу славы, вечности и денег
Эксклюзивная одежда, такая дорогая
Чтобы кричали мое имя как можно громче
Чтобы говорили: давай нам, Акилас, давай
Посмотри, мама
Чего нам не хватало раньше
Чувствую, что смогу
Обеспечить нас, чтобы больше не было трудностей
Посмотри на меня, мама
Я покупаю, чтобы заполнить пустоту
Куплю тебе тоже много всего
Дома, машины и дачи
Конечно — если выиграю
Whatever, ты поняла, поэтому…
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Давай мне, давай мне — давай
Я сказал: давай