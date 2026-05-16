Израиль на Евровидении 2026: кто такой Ноам Беттан, который споет о токсичных отношениях
Израиль на Евровидении 2026 представляет Ноам Беттан (Noam Bettan). Артист вышел на сцену в финале шоу под номером 3 с песней Michelle.
Кто такой Ноам Беттан: биография представителя Израиля на Евровидении 2026
Ноам Беттан — 27-летний израильский певец и автор песен. Он родился в семье с французскими корнями и вырос в городе Раанана.
Артист свободно владеет французским языком. Свой музыкальный путь он начал около восьми лет назад.
В 2023 году Беттан выпустил дебютный альбом, а также ряд синглов, которые возглавляли национальные радиочарты в Израиле и собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.
На сцену Евровидения Ноам выйдет после победы в шоу Hakokhav Haba (The Rising Star). Финал отбора состоялся 20 января 2026 года, а победитель был определен по результатам голосования жюри и зрителей.
В этом году участие Израиля в конкурсе сопровождается громким скандалом из-за войны в Газе. Ряд стран объявил бойкот Евровидению 2026 из-за допуска израильского представителя к музыкальному соревнованию.
Среди них — Испания, одна из стран Большой пятерки, то есть основательниц конкурса, а также Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Несмотря на призывы отстранить Израиль, Европейский вещательный союз разрешил стране участвовать в конкурсе.
О чем песня Ноама Беттана — Michelle
Над композицией Michelle для Евровидения 2026 работали сам Ноам Беттан, Надав Ахарони, Цлиль Клифи и Юваль Рафаэль.
Композицию представили 5 марта 2026 года во время специального эфира на Kan 11.
Michelle — это эмоциональная история о токсичных отношениях, зависимости и внутренней борьбе после разрыва. В тексте сочетаются французский, английский и иврит, что усиливает драматизм и личный характер истории.
Главная героиня предстает одновременно как любовь и боль — “королева проблем”, от которой герой пытается оторваться, но не может перестать любить. Песня сочетает в себе тему потери, иллюзий и надежды на освобождение от эмоциональной зависимости.
Ноам Беттан — Michelle: перевод песни
Мишель
Ммм-ммм…
Мишель, это токсичная любовь
Я в темноте
Как ты оставила меня в тени
Звезда без славы
Она действительно сумасшедшая
Я встаю и падаю
О Мишель
Я больше не знаю, что делать
Ты была моим светом
Боже, прошу, разбуди меня
Я упал в темноту
Верни мне надежду
И мою леди
Так что я танцую, танцую с болью
Ты увидишь, как я смеюсь, смеюсь снова
Ты моя боль, я был лишь фоном
Я кричал, кричал, кричал
Мишель
Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица
Я отпускаю тебя, но я люблю тебя
Королева беды
Мишель, Мишель, Мишель, Мишель
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
Прогуливаюсь
Флорентин
Океанские глаза
Воспоминания
Я, я с ума схожу
Ангел, но это ли ад
Захваченный в твоей карусели
Кругом, кругом
Под твоим заклинанием
Мишель
Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица
Я отпускаю тебя, но я люблю тебя
Королева беды
Мишель, Мишель, Мишель, Мишель
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)
И, возможно, в конце
У нас все будет хорошо
Я молюсь за тебя
Чтобы ты полюбила
Среди слез
Есть кто-то, кто услышит
Есть кто-то, кто услышит
(Мишель)
Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица
(Мишель)
Я отпускаю тебя, но я люблю тебя
Королева бед
(о-о-о…)
О, я люблю тебя
Королева бед
Мишель, Мишель, Мишель, Мишель