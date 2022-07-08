Июль, 07 в 21:55

Производство и ремонт российской военной техники предусматривает наличие грамотных специалистов, достаток комплектующих и производственной базы, с чем у России сейчас есть проблемы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Его спросили, насколько безграничны ресурсы у российской армии, учитывая население России в 140 млн. И хватит ли ВСУ сил противодействовать российской военной технике, которая, хоть и устарела, но все же имеется в огромных количествах.

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— Россия не может воспользоваться своими 140 миллионами населения. У них оперативный резерв — два миллиона человек. То есть в первую очередь те, кого не надо учить, их достаточно переодеть и сразу поставить в строй. То есть люди с боевым опытом. Они (российское руководство, — Ред.) уже его полностью перелопатили, весь. И все, кто согласился ехать на войну, они все уже здесь, — сказал эксперт.

По его словам, участвующие резервы РФ в Украине воюют или в группах частных военных кампаний, или как контрактники.

Олег Жданов добавил, что у России, помимо оперативного резерва, остается еще 17 млн мобилизационного резерва, которые РФ может поставить в строй. Однако количество военнослужащих ВС РФ не означает, что у российской армии хватит вооружений.

— Они (россияне, — Ред.) столкнулись с огромной проблемой даже с наличием автоматов. На сегодняшний день Российская Федерация для мобилизованных на территории Украины снимает с хранения ППШ-41 (пистолет-пулемет Шпагина, год производства — 1941, — Ред.), и винтовки Мосина выдавали (магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской императорской армии в 1891 году, — Ред.), — отметил Жданов.

По его словам, если стрелковое оружие для военных РФ может быть еще добрано, то далеко не вся военная техника дожила до российско-украинской войны.

— С хранения они начали снимать, а там металлолом, который требует капитального ремонта, — сказал военный эксперт.

Олег Жданов добавил, что капремонт военной техники предусматривает наличие производственной базы, компетентных специалистов и самих комплектующих. Это Россия, как объясняет военный эксперт, пытается сейчас исправить законопроектом о трудовой повинности для российского частного сектора и госпредприятий.

Источник: Олег Жданов

Фото: Генштаб ВСУ