Июль, 09 в 18:35

Ключевые санкции против России, которые должны убить ее экономику и не позволят финансировать войну против Украины, еще впереди.

Об этом рассказал в одном из интервью экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, речь идет об энергетических санкциях – в отношении российской нефти и газа.

Именно такие ограничительные меры могут резко сократить все поступления в госбюджет РФ.

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– Я считаю, что основные санкции еще впереди. И эта главная основная санкция – это санкция в отношении нефти. Вторая главная большая санкция, которая будет применена, это санкция в отношении российского газа. Одно время Россия пыталась полностью использовать энергетический ресурс как оружие, а сейчас это оружие стреляет именно в их сторону. Они это четко понимают, вот почему бесятся от этого. На мой взгляд, это будет главная санкция, которая просто должна убить российскую экономику и не дать возможности зарабатывать средства на войну, — подчеркнул Устенко.

Он напомнил, что шестой пакет санкций Евросоюза против РФ предусматривает частичное нефтяное эмбарго, которое вступит в силу до конца этого года. По словам Устенко, когда эта санкция начнет действовать, бюджет РФ потенциально лишится около 40% своих доходов.

– В условиях, когда они уже отрезаны от внешних рынков заимствования капитала, они смогут финансировать этот новый дефицит только за счет печатного станка. А это означает, что они быстро разгонят сначала галопирующую инфляцию, а затем перейдут к так называемой гиперинфляции, — объяснил советник президента.

Комментируя рост доходов РФ от энергоресурсов, несмотря на сокращение объемов продаж, Устенко объяснил, что причина состоит в их подорожании на мировом рынке. В то же время, он напомнил, что страны мира сейчас нарабатывают ценовой механизм, предусматривающий ограничение стоимости российской нефти.

– Задача состоит в том, чтобы свести к минимуму доходы РФ именно от нефти, – подчеркнул Устенко.

Экономист уточнил, что речь идет о двух возможных путях:

1. Первый (выгодный как для мира, так и для Украины) состоит в том, что цена будет ограничена производственной стоимостью нефти в России. Это примерно $10 за баррель. То есть, именно эту сумму РФ сможет получать при продаже своей нефти на мировом рынке. А разница между рыночной ценой и $10 может возмещаться в спецфонд для финансовых нужд Украины.

– То есть, если сейчас рыночная цена около $100 за баррель, $10 будет возвращаться в Россию, то $90 за каждый баррель нефти будет возмещаться в этот фонд, — уточнил Устенко.

2. Второй вариант предполагает лишь ограничение цены на российскую нефть (price cap) на уровне $10 за баррель.

А чтобы РФ не могла обходить ценовые ограничения, мировое сообщество планирует ввести предохранитель: танкерам, которые будут перевозить российскую нефть с нарушениями, не будут предоставлять страхование и другие услуги.

Устенко подтвердил, что Россия сейчас пытается предотвратить энергетические санкции, в частности сокращая поставки газа в Европу и создавая продовольственный кризис. В то же время экономист считает, что Москва вряд ли добьется хоть какого-то успеха для себя в этой ситуации.