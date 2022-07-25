В РФ мобилизуют врачей, больницы не справляются с количеством раненых – ГУР

Июль, 25 в 15:11

Из-за большого количества раненых на войне против Украины оккупантов, российские военные госпитали переполнены.

Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов. Поэтому захватчикам не могут оказывать качественную медицинскую помощь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Из-за такой ситуации в России решили провести мобилизацию (в частности, в Москве) медицинского персонала.

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Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей. Но основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Мобилизация медиков в РФ происходит без широкой огласки в СМИ и среди общественности.

По информации разведки, в дальнейшем мобилизованных медиков планируют отправлять на временно оккупированные территории Украины, в частности, в Мариуполь, Луганск, Донецк.

Медицинский персонал не хирургической профессии хотят “оптимизировать” для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров.

Между тем так называемый начальник отдела здравоохранения Бердянске, коллаборант и предатель Николай Мирошниченко проверил служебные квартиры медицинских работников предприятия Бердянское территориальное медицинское объединение.

По его распоряжению, брошенные квартиры медиков перераспределят среди врачей, которые согласились на сотрудничество с оккупантами.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые мобильные медицинские поликлиники.

Их задача – принимать больных среди местных жителей. Но при осмотре в таких “пунктах” больных заставляют сдавать кровь для нужд “защитников армии ДНР” и российских военнослужащих.

Фото: Главное управление разведки