Август, 02 в 20:34

Главное управление разведки Минобороны Украины выпустило видео о возможной смерти настоящего Владимира Путина и использовании его двойников.

– В последнее время все больше разговоров о том, что российский диктатор Путин очень ослаблен несколькими смертельными болезнями, ограничивающими работоспособность, поэтому может активно использовать своих двойников, – отметили в ГУР.

По словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, он действительно серьезно болен. А самоизоляция, длинные столы и скандальные видео с прямыми эфирами, которые на самом деле были в записи, тому доказательство.

Так, 9 мая Путин якобы пришел на парад здоровым, но его тело говорит об обратном. Правая рука выглядит как керамическая, он с трудом ею шевелит и ходит хромая.

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12 апреля он встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На видео видно, что голова Путина не пропорциональна телу, а рука вцепилась в стол. В такой позе он сидел на протяжении всего разговора.

По данным разведок, неоднократно возникала информация о том, что у Путина расстройство мозга, и о том, что он пережил несколько операций. Поэтому версия о двойниках может быть реальностью.

— Если вы даже проанализируете полностью по открытым источникам информацию, то увидите, что Путин, которого показывали до 2010 года, и человек, которого сейчас показывают — разные, — добавил Буданов.

Эксперты отмечали, что у российского диктатора отличаются мочки ушей, линия роста волос и границы бровей. И если форму лица еще можно объяснить косметическими процедурами, то другие нюансы подозрительны.

— У них разные привычки, манеры, походка и даже рост, если хорошо присмотреться. Это коллективный Путин – это максимально правильная формулировка, – говорит глава ГУР.

Он подытожил, что сейчас неизвестно, кто на самом деле исполняет роль Путина.