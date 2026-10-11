Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 11 октября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 195 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 4557 дронов-камикадзе и осуществили 2095 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 11 октября 2026
Потери врага на 11 октября
- личного состава – около 1 552 840 (+1 930) человек,
- танков – 12 408 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 25 521 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 51 039 (+39) ед.
- реактивных систем залпового огня – 2 205 (+4) ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 701 (+2) ед.
- самолетов – 443 ед.,
- вертолетов – 356 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 924 (+7) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 558 457 (+1 531) ед.
- крылатых ракет – 5 126 ед.,
- кораблей и катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 161 503 (+557) ед,
- специальной техники – 4 815 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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