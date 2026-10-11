К концу минувших суток на фронте произошло 195 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, сбросил 185 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 4557 дронов-камикадзе и осуществили 2095 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 11 октября 2026

Потери врага на 11 октября

личного состава – около 1 552 840 (+1 930) человек,

танков – 12 408 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 25 521 (+6) ед.

артиллерийских систем – 51 039 (+39) ед.

реактивных систем залпового огня – 2 205 (+4) ед.

средств противовоздушной обороны – 1 701 (+2) ед.

самолетов – 443 ед.,

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 924 (+7) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 558 457 (+1 531) ед.

крылатых ракет – 5 126 ед.,

кораблей и катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 161 503 (+557) ед,

специальной техники – 4 815 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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