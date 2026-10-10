США передали Украине требование президента Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом поднимался вопрос о возможном прекращении обмена разведданными.

Об этом сообщает ряд западных СМИ, в частности Deutsche Welle, Financial Times и Axios со ссылкой на осведомленные источники и украинских чиновников.

Удары по НПЗ и обмен разведданными: что известно о требованиях США

По данным FT, американские чиновники ужесточили давление на Украину, чтобы она прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, 9 мая в Майами переговорная команда Украины встречалась с представителями Трампа на протяжении почти восьми часов.

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В ходе этих переговоров Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили, что США могут прекратить обмен разведданными, если Киев не прислушается к предупреждениям по НПЗ.

– Это была настойчивая просьба со стороны президента США, – сообщил изданию FT один из представителей украинской стороны, участвовавший в переговорах.

Эту информацию подтверждает корреспондент DW Миша Комадовский со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, Вашингтон передал Киеву “решительное требование президента США” к НПЗ.

Комадовский также сообщил, что представители Трампа во время переговоров “подняли вопрос о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной”.

В то же время источник издания Axios настаивает, что Виткофф и Кушнер не угрожали украинской делегации прекратить передачу разведданных, а “напомнили, что США являются надежным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведывательные данные”. А потому, по их словам, Украине не стоит прибегать к действиям, наносящим ущерб американским потребителям.

Переговоры в Майами и дизельное соглашение с РФ

Издание Axios утверждает, что Дональд Трамп решил заключить дизельное соглашение с РФ после того, как президент Украины не согласился прекратить удары по НПЗ в одностороннем порядке.

По данным Axios, Владимир Зеленский сигнализировал о готовности не атаковать НПЗ, если россияне прекратят удары по украинской энергетике. В то же время, Трамп не считал атаки на НПЗ равноценными российским ударам по энергосистеме Украины.

Президент США хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила эти удары, поскольку они, по его мнению, способствовали росту цен на топливо.

– Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доверие, которое ему удалось завоевать у Трампа за последние шесть месяцев, – заявил собеседник Axios.

Удары Украины по российским НПЗ в последние месяцы были очень эффективными и повлекли за собой энергетический кризис в РФ. Агрессор, в частности, был вынужден ввести запрет на экспорт дизельного топлива.

В ходе переговоров в Майами 9 октября Виткофф и Кушнер поставили украинскую делегацию перед фактом, что Трамп поговорит с Путиным и отменит санкции по экспорту дизельного топлива из РФ.

По словам источников Axios, спецпредставители Трампа рассматривали возможность визита в Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений. Однако пока неясно, как события пятницы повлияют на их планы.

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