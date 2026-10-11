За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1930 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 11 октября

  • личного состава – около 1 552 840 (+1 930) человек,
  • танков – 12 408 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 521 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 51 039 (+39) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 2 205 (+4) ед.
  • средств противовоздушной обороны – 1 701 (+2) ед.
  • самолетов – 443 ед.,
  • вертолетов – 356 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 924 (+7) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 558 457 (+1 531) ед.
  • крылатых ракет – 5 126 ед.,
  • кораблей и катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 161 503 (+557) ед,
  • специальной техники – 4 815 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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