Август, 06 в 7:08

В России продолжается формирование 3-го армейского корпуса.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, российский блогер и военный корреспондент Саша Коц сообщил о наборе в добровольческий батальон Самара, который войдет в состав 3-го армейского корпуса армии РФ. Батальон набирает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, имеющих как минимум среднее или высшее образование, без обязательного военного опыта.

Сейчас смотрят

Аналитики ISW ранее сообщали со ссылкой на украинские официальные лица, что в РФ формируют 3-й армейский корпус численностью 15 500 человек в Западном военном округе (ЗВО), базирующийся в Мулино Нижегородской области.

Кроме того, в российских регионах продолжают формировать добровольческие батальоны.

Например, губернатор Омской области Александр Бутков накануне сообщил, что в области продолжают формирование трех добровольческих батальонов — Иртыш, Авангард и Омь — для переброски на Донбасс для инженерного, медицинского и тылового обеспечения.