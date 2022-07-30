Июль, 30 в 18:59

Россия набирает добровольцев без боевого опыта для участия в войне на территории Украины.

По оценкам аналитиков, могут мобилизовать более 30 тыс. добровольцев из всех уголков Российской Федерации.

Во время новой волны призыва не будут обращать внимание на боевой опыт будущих солдат, апеллируя к патриотизму.

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Призывы вступать в добровольческие батальоны в основном ориентированы на более бедные и изолированные регионы, где можно соблазнять людей “быстрыми деньгами”.

– Некоторые батальоны будут участвовать исключительно в боевой поддержке и операциях боевого обеспечения, в то время как другие будут усиливать уже существующие воинские части или формировать боевые батальоны, — цитирует CNN слова Екатерины Степаненко, исследователя России в Институте изучения войны в Вашингтоне.

По ее словам, на обучение добровольцев российское руководство планирует выделить месяц, но это вряд ли превратит их в эффективных солдат без военного опыта.

Ранее стало известно, что в России мобилизуют врачей, поскольку больницы не справляются с количеством раненых.

По данным разведки, медиков планируют отправлять на временно оккупированные территории Украины, в частности, в Мариуполь, Луганск, Донецк. Основное внимание уделяется хирургическому персоналу.

Фото: ГУР Минобороны