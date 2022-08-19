Август, 18 в 22:28

В четверг, 18 августа, в Белгородской области детонирует склад с боеприпасами российских оккупантов.

В сети уже появились видео, на которых можно увидеть масштабы пожара в России. Слышны мощные взрывы, состав детонирует уже несколько часов.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в районе села Тимоново Валуйского городского округа “загорелся” склад с боеприпасами.

– По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается, – заявил он.

Ранее стало известно, что на территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.