Август, 18 в 20:48

Склад боеприпасов вспыхнул в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области России.

Об этом, по сообщениям СМИ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

— “Хлопок” в Белгородской области! (Как всегда), жертв и пострадавших нет, — пишут в СМИ.

Официальной информации о причинах взрыва не поступало.

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К слову, в последний раз взрывы в Белгородской области раздавались 15 августа. Тогда запущенная оккупантами ракета, которая должна была нанести удар по украинским городам, упала в российской деревне Веселая Лопань Белгородской области.

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