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Факты / Мир / Росія

В Белгородской области взрываются склады боеприпасов — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух

Склад боеприпасов вспыхнул в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области России.

Об этом, по сообщениям СМИ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

— “Хлопок” в Белгородской области! (Как всегда), жертв и пострадавших нет, — пишут в СМИ.

Официальной информации о причинах взрыва не поступало.

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К слову, в последний раз взрывы в Белгородской области раздавались 15 августа. Тогда запущенная оккупантами ракета, которая должна была нанести удар по украинским городам, упала в российской деревне Веселая Лопань Белгородской области.

Где в Украине идут бои по состоянию на 18 августа 2022 года, следите на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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