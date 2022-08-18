В Белгородской области взрываются склады боеприпасов — СМИ
Требует проверки
Склад боеприпасов вспыхнул в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области России.
Об этом, по сообщениям СМИ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
— “Хлопок” в Белгородской области! (Как всегда), жертв и пострадавших нет, — пишут в СМИ.
Официальной информации о причинах взрыва не поступало.
Сейчас смотрят
К слову, в последний раз взрывы в Белгородской области раздавались 15 августа. Тогда запущенная оккупантами ракета, которая должна была нанести удар по украинским городам, упала в российской деревне Веселая Лопань Белгородской области.
Где в Украине идут бои по состоянию на 18 августа 2022 года, следите на интерактивной карте боевых действий в Украине.