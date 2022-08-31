Август, 31 в 13:31

Президент России Владимир Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции депортированных в РФ украинцев.

То, что глава Кремля стремится стереть культурную идентичность украинцев, свидетельствует его встреча с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым 29 августа, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

В тот день Путин с Бариновым обсудили создание “адаптационных центров” для проживающих в России “мигрантов”.

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– Баринов заявил, что с разрешения и поддержки Путина Федеральное агентство по делам национальностей работает над программами в неопределенных пилотных регионах, чтобы убедиться, что “мигранты” знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, а также чтобы предотвратить “социальную изоляцию “мигрантов” в РФ, – отмечают в ISW.

Руководитель агентства по делам национальностей заявил, что созданные “центры адаптации” будут эффективны для поддержания стабильности в сообществах “мигрантов”, поскольку существует риск, что “этнические меньшинства в России создадут анклавы, из-за чего в РФ обострится этническая преступность”.

– Программы в так называемых адаптационных центрах, вероятно, будут формой культурного перепрограммирования, чтобы стереть украинскую культурную идентичность депортированных в РФ украинцев, – убеждены американские аналитики.

На территории РФ, по свидетельству российского эксперта по миграции Александра Верховского, находятся более 3,5 млн украинцев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: Людмила Денисова