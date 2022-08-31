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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Обстрелы Харькова и подготовка миссии МАГАТЭ на визит в ЗАЭС: что происходит на 189-й день войны (онлайн)

Обстрелы Харькова и подготовка миссии МАГАТЭ на визит в ЗАЭС: что происходит на 189-й день войны (онлайн)

В результате обстрела Харькова погибли пять человек, по меньшей мере 12 раненых.

Враг также обстрелял крылатыми ракетами Кривой Рог, сильные обстрелы продолжаются на Востоке и на Юге.

В Николаеве погиб человек, еще один — ранен.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на горючее;

Президент Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который возглавит миссию на ЗАЭС;

В Умани из-за угроз провокаций со стороны России запретили массовые меры на Рош га-Шана;

Евросоюз передаст Украине 5,5 млн. таблеток йодистого калия на случай радиоактивной аварии.

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01:18 - 31 августа

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев на Запорожскую АЭС.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник, 30 августа, в Праге.

— Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы являемся сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление по поводу ситуации может быть недостаточно, — заявил Ландсбергис.

Дипломат считает, что нужно вернуться к аналогичным дискуссиям, которые велись полгода назад.

Речь идет о военной миротворческой силе, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС.

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01:17 - 31 августа

Ни украинским военнослужащим, ни военным экспертам или журналистам не следует разглашать информацию о контрнаступлении Вооруженных сил на юге Украины, поскольку это может подвергать опасности местное население.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она в очередной раз подчеркнула, что во время контрнаступления украинских Вооруженных сил в Херсонской области следует соблюдать режим информационной тишины.

– Мы продолжаем ведение боевых действий. Укрепление своих позиций и закрепляемся на участках, на которых мы есть, стараясь не дать врагу подтянуть резервы, — сказала она.

Гуменюк пояснила, что на юге Украины происходит уничтожение логистических центров оккупантов и невозможность их для транспортного использования. Кроме того, ВСУ наносят удары по командным центрам врага, при отсутствии которых вражеское войско деморализуется.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины напомнила, что война имеет не только физическое, но и информационное измерение, которое идет параллельно и не может быть полностью заблокировано.

– Мы проводим работу со всеми военными и провозглашаем, что нельзя делать стримы, публикации и указывать свою геолокацию. От этого всего, в первую очередь, страдают те же военные… Но желание хайпануть существует не только у бойцов, но и у разного рода экспертов и журналистов, которые хотят провозгласить в первую очередь информацию, еще не подтвержденную военным командованием, — пояснила она.

Поэтому украинским военным не следует объявлять и о населенных пунктах, освобожденных из-под российского нашествия, поскольку не может быть гарантирована полная безопасность, в том числе и для мирных жителей.

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01:14 - 31 августа

Вечером 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители.

Впоследствии информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехова. По его словам, оккупанты попали ракетой в жилой дом.

– “Прилет” в центральный Киевский район города. Есть информация о пострадавших, – написал он.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно два человека пострадали в результате обстрела Киевского района.

На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 22:15.

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