Обстрелы Харькова и подготовка миссии МАГАТЭ на визит в ЗАЭС: что происходит на 189-й день войны (онлайн)
В результате обстрела Харькова погибли пять человек, по меньшей мере 12 раненых.
Враг также обстрелял крылатыми ракетами Кривой Рог, сильные обстрелы продолжаются на Востоке и на Юге.
В Николаеве погиб человек, еще один — ранен.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на горючее;
Президент Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который возглавит миссию на ЗАЭС;
В Умани из-за угроз провокаций со стороны России запретили массовые меры на Рош га-Шана;
Евросоюз передаст Украине 5,5 млн. таблеток йодистого калия на случай радиоактивной аварии.
Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев на Запорожскую АЭС.
Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник, 30 августа, в Праге.
— Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы являемся сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление по поводу ситуации может быть недостаточно, — заявил Ландсбергис.
Дипломат считает, что нужно вернуться к аналогичным дискуссиям, которые велись полгода назад.
Речь идет о военной миротворческой силе, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС.
Ни украинским военнослужащим, ни военным экспертам или журналистам не следует разглашать информацию о контрнаступлении Вооруженных сил на юге Украины, поскольку это может подвергать опасности местное население.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она в очередной раз подчеркнула, что во время контрнаступления украинских Вооруженных сил в Херсонской области следует соблюдать режим информационной тишины.
– Мы продолжаем ведение боевых действий. Укрепление своих позиций и закрепляемся на участках, на которых мы есть, стараясь не дать врагу подтянуть резервы, — сказала она.
Гуменюк пояснила, что на юге Украины происходит уничтожение логистических центров оккупантов и невозможность их для транспортного использования. Кроме того, ВСУ наносят удары по командным центрам врага, при отсутствии которых вражеское войско деморализуется.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины напомнила, что война имеет не только физическое, но и информационное измерение, которое идет параллельно и не может быть полностью заблокировано.
– Мы проводим работу со всеми военными и провозглашаем, что нельзя делать стримы, публикации и указывать свою геолокацию. От этого всего, в первую очередь, страдают те же военные… Но желание хайпануть существует не только у бойцов, но и у разного рода экспертов и журналистов, которые хотят провозгласить в первую очередь информацию, еще не подтвержденную военным командованием, — пояснила она.
Поэтому украинским военным не следует объявлять и о населенных пунктах, освобожденных из-под российского нашествия, поскольку не может быть гарантирована полная безопасность, в том числе и для мирных жителей.
Вечером 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители.
Впоследствии информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехова. По его словам, оккупанты попали ракетой в жилой дом.
– “Прилет” в центральный Киевский район города. Есть информация о пострадавших, – написал он.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно два человека пострадали в результате обстрела Киевского района.
На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 22:15.