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Точно не “хлопок”: в Ростове-на-Дону и еще семи городах РФ слышали взрывы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
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Точно не “хлопок”: в Ростове-на-Дону и еще семи городах РФ слышали взрывы

В южной части России 12 сентября прогремели взрывы, которые слышали жители почти всей Ростовской области.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Ориентировочно в 15:15 были слышны взрывы в центре Ростова-на-Дону, после чего появилось облако черного дыма. Аналогичные звуки были и в других районах города (Западный, Суворовский).

Громкий взрыв слышали сразу в нескольких городах Ростовской области:

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  • в Азове;
  • в Таганроге;
  • в Новошахтинске;
  • в Шахтах;
  • в Новочеркасске;
  • в Аксае;
  • в Ейске.

Фото: Google maps

Российское МЧС сообщило, что у них нет информации о взрывах или пожарах в этих регионах. Также неизвестно, что стало причиной громких взрывов.

Местные жители жалуются, что было слышно не просто “хлопок”, а настоящий взрыв.

– Прям взрыв, не “хлопок”, а взрыв, – рассказала жительница Ростовской области.

В то же время, официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, что 10 сентября в Луганской области в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.

В результате в разных районах города россияне потеряли до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

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Фото: скриншот с видео

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