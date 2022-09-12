Сентябрь, 12 в 16:45

В южной части России 12 сентября прогремели взрывы, которые слышали жители почти всей Ростовской области.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Ориентировочно в 15:15 были слышны взрывы в центре Ростова-на-Дону, после чего появилось облако черного дыма. Аналогичные звуки были и в других районах города (Западный, Суворовский).

Громкий взрыв слышали сразу в нескольких городах Ростовской области:

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в Азове;

в Таганроге;

в Новошахтинске;

в Шахтах;

в Новочеркасске;

в Аксае;

в Ейске.

Российское МЧС сообщило, что у них нет информации о взрывах или пожарах в этих регионах. Также неизвестно, что стало причиной громких взрывов.

Местные жители жалуются, что было слышно не просто “хлопок”, а настоящий взрыв.

– Прям взрыв, не “хлопок”, а взрыв, – рассказала жительница Ростовской области.

В то же время, официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, что 10 сентября в Луганской области в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.

В результате в разных районах города россияне потеряли до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

Фото: скриншот с видео