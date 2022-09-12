Точно не “хлопок”: в Ростове-на-Дону и еще семи городах РФ слышали взрывы
В южной части России 12 сентября прогремели взрывы, которые слышали жители почти всей Ростовской области.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Ориентировочно в 15:15 были слышны взрывы в центре Ростова-на-Дону, после чего появилось облако черного дыма. Аналогичные звуки были и в других районах города (Западный, Суворовский).
Громкий взрыв слышали сразу в нескольких городах Ростовской области:
- в Азове;
- в Таганроге;
- в Новошахтинске;
- в Шахтах;
- в Новочеркасске;
- в Аксае;
- в Ейске.
Российское МЧС сообщило, что у них нет информации о взрывах или пожарах в этих регионах. Также неизвестно, что стало причиной громких взрывов.
Местные жители жалуются, что было слышно не просто “хлопок”, а настоящий взрыв.
– Прям взрыв, не “хлопок”, а взрыв, – рассказала жительница Ростовской области.
В то же время, официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним, что 10 сентября в Луганской области в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.
В результате в разных районах города россияне потеряли до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
Фото: скриншот с видео