До 400 военных и тяжелая техника: Гайдай о потерях РФ после “хлопка” в Кременной
В Луганской области в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Произошел “хлопок” в разных местах в Кременной, где были базы российских военных. Это и командные пункты, и казармы, и базы, где проводились ремонты или обслуживание техники, а также где было ее определенное накопление для перебрасывания на другие направления, — рассказал он.
По словам Гайдая, в результате взрывов в разных районах Кременной россияне потеряли до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
Также глава Луганской ОВА добавил, что люди с временно оккупированных территорий сообщают о передвижении техники врага и о других событиях, происходящих в регионе.
Напомним, недавно во временно оккупированном Лисичанске Луганской области взорвали базу россиян, которая размещалась в бывшем здании СБУ.
Тогда в результате взрыва погибли около 100 российских захватчиков.