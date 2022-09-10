Сентябрь, 10 в 9:32

В Луганской области в городе Кременная в нескольких местах, где были базы российских военных, прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Произошел “хлопок” в разных местах в Кременной, где были базы российских военных. Это и командные пункты, и казармы, и базы, где проводились ремонты или обслуживание техники, а также где было ее определенное накопление для перебрасывания на другие направления, — рассказал он.

По словам Гайдая, в результате взрывов в разных районах Кременной россияне потеряли до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

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Также глава Луганской ОВА добавил, что люди с временно оккупированных территорий сообщают о передвижении техники врага и о других событиях, происходящих в регионе.

Напомним, недавно во временно оккупированном Лисичанске Луганской области взорвали базу россиян, которая размещалась в бывшем здании СБУ.

Тогда в результате взрыва погибли около 100 российских захватчиков.