Учебный центр Turkish Airlines отказался тренировать российских пилотов

Сентябрь, 20 в 11:51

В связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) учебный центр Turkish Airlines вынужден прекратить работу с авиакомпаниями из России.

Турецкая авиакомпания разослала им официальные письма, в которых сообщила, что российские пилоты больше не смогут проходить подготовку на тренажерах имитации полета (FSTD) в их учебном центре.

Эксперты считают, что другие учебные центры по подготовке пилотов последуют примеру Turkish Airlines из-за риска попасть под санкции.

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Это серьезно ударит по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ, поскольку именно в Турции проходили обучение россияне на тех тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступны.

Соответственно, резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа, как Boeing B777 или Airbus A350.

Из-за европейских санкций российский Аэрофлот уже начал разбирать самолеты, поскольку иностранные компании отказывают российским предприятиям в поставке запчастей и техническом обслуживании авиалайнеров.

По последней информации, один реактивный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 вывели из эксплуатации, чтобы разобрать их на запчасти.

Источник: The Insider

Фото: Turkish Airlines