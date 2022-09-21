Предвещает новую катастрофу: экс-офицер США оценил шансы РФ собрать 300 тыс. “резервистов”

Сентябрь, 21 в 19:37

Экс-офицер США Марк Хертлинг заявил, что мобилизация 300 тыс. “резервистов” в РФ будет сложной задачей, и указал на плохую подготовку солдат страны-агрессора.

— Объявленная Путиным мобилизация 300 000 “резервистов” этим утром потрясла меня, но не по той причине, которую некоторые могли бы подозревать. Почему? Потому что знаю, как обучают российских солдат в базовой подготовке и в своих частях, — рассказывает он.

Американские солдаты проходят 10-недельную базовую подготовку, в то время как российские военные обучаются навыкам в своем первом подразделении.

— Некоторые россияне проходят продвинутую специальную подготовку, но большинство солдат РФ получают большую часть подготовки в своем 1-м подразделении, — говорит Хертлинг.

Он вспомнил ситуацию, когда российские солдаты проходили базовую подготовку всего лишь несколько дней, прежде чем отправиться в Беларусь в ноябре 2021 года, перед вторжением в Украину.

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— Во время второго визита в Россию я видел базовую и модульную подготовку. Это было ужасно. Ознакомление с оружием вместо квалификации. Офицеры признались мне, что их отряд рассчитан на “один год”, а некоторые — самые бедные — вызвались добровольцами или были избраны на руководящие должности, — поясняет экс-офицер США.

Кроме того, он отметил, что российских военных мало снабжают снарядами для обучения.

— Одна танковая часть, которую я посетил под Москвой, с гордостью сообщила мне, что они получают 1 танковый снаряд на экипаж каждый год. Американские части проводят часы в тренажерах, а экипажи стреляют десятками настоящих снарядов в год, — говорит он.

Хертлинг также заявляет, что “проблема в том, что российская армия плохо управляема и плохо обучена”. И начинается все, по его мнению, с базовой подготовки, и не становится лучше, пока солдат проходит службу.

— Мобилизация 300 тыс. “резервистов”, после неудачи с истощенными обычными силами, разношерстными ополченцами, вербовки заключенных и использования военизированных формирований, таких как ЧВК Вагнер, будет чрезвычайно трудной задачей. И “новички” на линии фронта, которые имеют низкий моральный дух и не хотят там быть, предвещают новую катастрофу, — прогнозирует он.

Фото: СС