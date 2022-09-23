Сентябрь, 22 в 21:05

Глава МИД РФ Сергей Лавров сначала более чем на час опоздал, а потом сбежал с заседания Совета безопасности ООН, после того, как обвинил президента Владимира Зеленского, Украину и ее западных союзников в “безнаказанности” на Донбассе.

Неадекватное поведение Лаврова произошло во время заседания СБ ООН по вопросам мира и безопасности в Украине

Украина и ее союзники пытались “навязать нам совершенно другой нарратив о российской агрессии”, утверждал Лавров.

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Также глава МИД России выступая на Совбезе ООН неуважительно высказался о президенте Украине Владимире Зеленском, назвав его “с*киным сыном”.

— Он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын — попытался объяснить отношение Запада к президенту Зеленскому.

При этом Сергей Лавров умудрился опоздать на заседание СБ ООН почти на полтора часа и, похоже, хотел уйти, как только закончил свое выступление.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, который выступал после Лаврова, заявил, что не удивлен, что российский министр покинул зал.

— Я не думаю, что господин Лавров хочет услышать коллективное осуждение от Совбеза, — сказал Клеверли.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который выступал после Лаврова, также пошутил касательно ухода с заседания главы российского МИД, сравнив это с бегством российских солдат с поля боя.

Источник: UN web TV