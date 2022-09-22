Сентябрь, 22 в 20:46

Россия может мобилизовать хоть полмиллиона человек для войны против Украины, однако ей не удастся выиграть в этом противостоянии.

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Совета безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности в Украине.

Он назвал российскую агрессию против Украины “самой острой угрозой международному миру и безопасности в этом веке”.

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— Даже сейчас, во время этого заседания, тела невинных погибших эксгумируются по крайней мере в 445 захоронениях в городе Изюм. В некоторых случаях это даже не целые тела, а некоторые части их. Мы нашли пару детских ног в этих захоронениях, — рассказал украинский министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что объявление президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации является объявлением поражения.

— Вы можете призвать 300, 500 тыс. человек, но вы никогда не выиграете эту войну. Сегодня каждый украинец — это оружие, готовое защищать Украину и принципы, заложенные в Уставе ООН. Россия потерпит крах и будет нести полную ответственность за преступления агрессии и за последовавшие за этим военные преступления против человечности и геноцид, — сказал глава МИД.

Он заявил, что Украина доверяет Международному криминальному суду.

— Единственная реальная возможность поставить президента Путина и его команду перед ответственностью — это создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, что Украина жаждет мира больше, чем любая страна в мире, однако Россия должна отдать приоритет дипломатии, а не войне, чтобы состоялись мирные переговоры.

— Вместо этого мы видим, что российское руководство стремится только к военному решению, — сказал Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что тот объем лжи, который озвучивают российские дипломаты, поражает всех в Совете безопасности ООН.

— Сегодня мы говорим о преступлениях, совершенных российскими солдатами в Украине. Но если кто-то считает, что они единственные, кто готов убивать, пытать, насиловать и кастрировать, то они ошибаются. Российские дипломаты напрямую пособничают им, поскольку их ложь подстрекает эти преступления и прикрывает их, — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что российское кресло постоянного члена Совбеза дает Кремлю уверенность в том, что они могут делать все, что хотят.

Он добавил, что мир должен показать единство в противостоянии действиям РФ, иначе любое зло в мире, которое захочет поставить под вопрос границы своих соседей, может пойти по стопам России.

— Все члены Совбеза должны понять, что 24 февраля Россия напала не только на Украину. Она нанесла смертельный удар по самим основаниям Устава ООН. Ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности за нарушение общих принципов, согласованных всеми странами после Второй мировой войны. Но России на это наплевать, — сказал Кулеба.

Украинский министр напомнил, что Россия с легкостью подставила под угрозу голода множество стран Азии и Африки, спровоцировав продовольственный кризис, руководствуясь при этом исключительно своими имперскими целями.

Глава украинского МИД также добавил, что после заявлений со стороны ряда российских чиновников вновь под угрозой зерновой коридор, договоренности о котором Украина, ООН, Турция и Россия достигли летом.

Источник: UN Web TV