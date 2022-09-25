Сентябрь, 25 в 17:11

В Дагестане продолжаются протесты против мобилизации, объявленной российским диктатором Владимиром Путиным.

Обновлено в 17.10. В столице Республики Дагестан Махачкале 25 сентября прошла акция протеста против мобилизации. СМИ и Telegram-каналы сообщают о задержании участников акции силовиками.

Протестующие преградили путь полицейским машинам и пытались убедить силовиков отпустить задержанных.

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На одном из обнародованных видео полицейские машины пытаются проехать через толпу. Молодые ребята, девушки и старшие женщины оцепили машины и скандировали: Отпускайте! и Нет войне!

Также в сети из Махачкалы появились редкие кадры, когда во время протестов в России полицейский убегает от протестующих, а не наоборот.

В селе Эндирей Хасавюртовского района 25 сентября местные жители перекрыли федеральную трассу Хасавюрт – Махачкала.

На видео, появившихся с протестов в Эндирее, слышны выстрелы. Сообщалось, что силовики выпустили автоматные очереди в воздух, пытаясь разогнать протестующих. Впрочем, митингующие не расходятся.

О задержанных и пострадавших пока не сообщается.

По данным Telegram-канала Тут Дагестан, из села призвали 110 человек, в том числе недавно вернувшихся из армии.

22 сентября в Дагестане уже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

С регионов юга России и Северного Кавказа поступает немало сообщений о нарушениях при проведении мобилизации на войну в Украине. В частности, в Дагестане в пункты мобилизации доставляют многодетных родителей несовершеннолетних детей, мужчин без боевого и армейского опыта и т. д.

По данным портала ОВД-Инфо, по состоянию на 25 сентября по меньшей мере 796 человек задержаны в 33 российских городах из-за протестов, почти половина от общего числа – в Москве.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.