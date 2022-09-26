Сентябрь, 26 в 20:48

Представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может демонстрационно взорвать тактическое ядерное оружие над Черным морем или Северным Ледовитым океаном, или на территории Украины.

Об этом пишет американское издание New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Чиновник администрации Байдена отметил, что пока нет никаких доказательств того, что Владимир Путин перемещает это оружие или готовит такой удар.

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Некоторые американские чиновники заявили, что отметили изменение в тоне, масштабе и серьезности последних угроз Путина по сравнению с аналогичными угрозами, которые он сделал после вывода российских войск из Киева и северной Украины в начале этого года.

NYT со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников пишет, что пока власти США не считают, что российский президент готов применить ядерное оружие сейчас, учитывая реакцию на это Запада, а также союзников Москвы, таких как Китай и Индия, которые на прошлой неделе выступили с самой жесткой на сегодняшний день критикой войны.

При этом официальные лица США также заявили, что они относятся к высказываниям Владимира Путина очень серьезно.

Президент Байден ранее говорил, что Путин столкнется с “последовательным” ответом со стороны США, если применит ядерное оружие, но как американский президент, так и другие официальные лица Белого дома отказались уточнить, о чем идет речь.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила эту позицию в пятницу в свете последних комментариев г-на Путина.

— Очевидно, что мы очень серьезно относимся к этим угрозам… но мы не видим причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в настоящее время, — сказала она.

Ранее в видеозаписи обращения к российскому народу, объявив о планах призвать дополнительно 300 тысяч резервистов, Путин сказал, что Россия “будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты” страны и народа, подчеркнув, что это “не блеф”.

После этого, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США заявил, что Путин делает “безответственные ядерные угрозы”.