Путин еще в мае начал скрытую мобилизацию россиян — ГУР

Октябрь, 05 в 14:38

Президент РФ Владимир Путин еще в мае, после первых значительных неудач своей армии, начал скрытую мобилизацию россиян.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что еще в мае появились первые признаки того, что Россия не справляется с задачами, которые перед собой поставила.

Сейчас смотрят

– Тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение “боевого армейского резерва страны”, начали активно рекрутировать людей российские частные военные компании, появились так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования России. Было много примеров того, что скрытно производится мобилизация, но об этом никто не говорил, — сказал он.

Напомним, что 21 сентября глава РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой решено призвать “300 тыс. резервистов”, согласно официальным данным.

Неофициально же СМИ озвучивали данные о планах Кремля мобилизовать 1 млн, а также 1,2 млн человек.

Из-за мобилизации в РФ вспыхнули протесты, в том числе на территории Дагестана. А россияне начали массово бежать из РФ в соседние страны.

Фото: Главное управление разведки