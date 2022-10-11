Октябрь, 11 в 16:59

Утро 11 октября для украинцев снова началось с воздушной тревоги. Сегодня российские войска продолжили обстреливать территорию нашего государства, в том числе объекты критической инфраструктуры.

В некоторых областях отсутствует электроснабжение, а украинцев просят экономить электроэнергию, сделать запасы воды и зарядить мобильные телефоны.

Факты ICTV собрали все, что известно о массированных ракетных обстрелах 11 октября.

Сейчас смотрят

По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня утром враг применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС, крылатые ракеты морского базирования типа Калибр, а также иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Всего противник осуществил 28 пусков крылатых ракет:

16 ракет Х-101/Х-555;

12 ракет Калибр.

Большинство воздушных целей РФ удалось уничтожить украинским силам противовоздушной обороны. В частности, ВСУ сбили 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

Работу ПВО сегодня слышали жители Кривого Рога, Хмельницкой, Киевской, Одесской и Ровенской областей.

Львов и область

Сегодня во Львовской области раздались три взрыва на двух объектах энергетики.

Как впоследствии сообщил мэр Львова Андрей Садовый, обстрелы российских агрессоров вывели из строя четыре подстанции в области, две из них были уничтожены. Ремонт, по его оценкам, продлится не дни, а месяцы.

Мэр призвал сделать в каждом укрытии пункт обогрева – поставить печки и заготовить дрова. Также жителей Львова просят сделать небольшой запас воды, поскольку в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.

После ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Также зафиксированы перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах.

В результате удара во Львове 53-летний мужчина получил осколочное ранение. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Винницкая область

Россияне сегодня дважды атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. В результате обстрела двумя иранскими дронами Shahed-136 было повреждено энергетическое оборудование станции.

Когда на месте попадания работали спасатели, Ладыжинская ТЭС потерпела повторный удар. По предварительной информации, шесть человек пострадали, всех госпитализировали. В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование ТЭС.

По данным главы ОВА Сергея Борзова, еще один объект критической инфраструктуры пострадал в Винницком районе. Ранения получили три человека.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области враг также нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения были зафиксированы в Павлоградском и Каменском районах.

В результате атаки много населенных пунктов осталось без света.

Глава Днепропетровской ОВА призвал всех жителей области экономить электричество, поскольку в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.

Запорожье

Российская армия продолжает терроризировать мирное население в Запорожье. Сегодня утром враг выпустил 12 ракет С-300 по городу.

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, от вражеского удара пострадали 8 многоквартирных домов.

Две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.