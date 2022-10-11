Октябрь, 11 в 17:27

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что в течение сегодняшнего дня Россия 33 раза обстреляла объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его канале в Telegram.

– Россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света. Но мы едины, и мы выстоим, – отметил он.

По словам Шмыгаля, во время вчерашних обстрелов было обесточено 3900 населенных пунктов, однако энергетикам и спасателям уже удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов.

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– В 3800 населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью запитаны Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней, – сообщил он.

Премьер в очередной раз обратился к украинцам с просьбой об ограничении потребления электричества в часы пик.

– С 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы, – попросил он.

По словам Шмыгаля, вчера украинцы добровольно снизили потребление в среднем на 10%.

Он добавил, что в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру, в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии.

– Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас существует, – рассказал Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль