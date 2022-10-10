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Факты / Україна

Большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня – Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Большинство объектов энергетической инфраструктуры власти Украины смогут восстановить уже сегодня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, – написал он.

Шмыгаль призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно вечером.

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— По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру, — добавил премьер-министр.

Отметим, что сегодня утром десятки российских ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве.

Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах есть проблемы с водоснабжением.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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