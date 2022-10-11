В России проводят опрос об отношении граждан к потере Крыма

Октябрь, 11 в 20:03

Российские государственные организации, “изучающие” общественное мнение в РФ, получили срочную задачу на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины.

— На фоне взрыва на Керченском мосту, взорвавшего иллюзию о мире и стабильности на полуострове, и успехов ВСУ Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров. Данные закрытого исследования должны быть в середине октября, — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Отмечается, что одним из ключевых пунктов опроса является вопрос: готовы ли россияне воевать с Украиной, если страна потеряет контроль над Крымом.

– Ведь в Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья. По предварительным данным, местное население Крыма не удовлетворено объявленной мобилизацией и не готово воевать. Пока неизвестно, используют ли россияне результаты исследования публично. Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что “русский народ готов бороться за Крым”, — добавляют в публикации.