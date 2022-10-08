Октябрь, 08 в 16:20

К концу весны 2023 года, вероятнее всего, Крым снова вернется к мирной жизни. После взрывов на Керченском (Крымском) мосту значительно усложнятся поставки тяжелой техники, которую российская армия использует в полномасштабной войне против Украины.

В этом убежден полковник ВСУ Владислав Селезнев. Он заявил, что к концу весны Крым вспомнит о том, что является здравницей, а не военной базой.

— Крымский мост — один из важнейших инфраструктурных объектов, который входит в логистическую структуру Крыма как российской военной базы, поврежден серьезно. Восстанавливать два разрушенных пролета нужно будет по меньшей мере две недели, — отметил украинский военный.

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По словам полковника ВСУ, проблема в логистике транспортных средств по мосту дает украинским защитникам определенную фору.

— Поставки, которые активно реализуются в рамках военно-технической поддержки действий российских оккупационных войск сейчас серьезно осложнены. Совершенно очевидно, что крымчанам нужно готовиться к деоккупации Крыма. Мы все слышали заявления руководителя ГУР Украины генерала Кирилла Буданова: до конца весны следующего года Крым будет освобожден от российских оккупантов. Уверен, что это будет реализовано, — считает полковник ВСУ.