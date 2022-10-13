Октябрь, 13 в 20:56

В российском Белгороде 13 октября прогремели взрывы, был взорван склад боевого комплекта, после чего началась детонация боеприпасов.

Взрывы на вражеском складе БК уже подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российские медиа сообщили, что сначала взрывы прогремели в районе сахарного завода в поселке Октябрьское.

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Впрочем, Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что после взрывов началась детонация боеприпасов на складе БК.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что взрывы прогремели на складе с боеприпасами. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Гладков также добавил, что планируется эвакуация местного населения.

Напомним, 13 октября российская ракета упала на один из жилых домов в городе Белгород.

По словам мэра Белгорода Александра Иванова, на дом упал “неизвестный объект”. Он добавил, что пострадавших нет.

Предварительно, обломок российской ракеты разрушил верхний этаж дома.