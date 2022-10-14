Октябрь, 14 в 8:06

Публичные сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военных в Украине вызвали новую волну критики в адрес российского командования.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, российские СМИ рассказали, что пятеро мобилизованных из Челябинска погибли в боях в Украине всего через три недели после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Сейчас смотрят

Кроме того, многие блогеры, которые поддерживают войну в Украине, считают, что количество убитых и раненых среди новых мобилизованных значительно выше. Причиной тому является отсутствие обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократные случаи неправомерной мобилизации.

Также российские военные блогеры утверждают, что командующий 58 общевойсковой армией Южного военного округа Михаил Зусько отдал приказ о немедленной переброске без какой-либо предбоевой подготовки военнослужащих 15 полка 27 мотострелковой бригады из Московской области на линию фронта в районе Сватово.

Позже писали, что Зуско арестовали из-за боевых потерь. Кроме того, неясно, почему командир Южного военного округа отдавал приказы, касающиеся подразделения Западного военного округа.

Родственники нашли половину личного состава 15 полка ранеными в белгородской областной больнице после того, как подразделение попало под массированный артиллерийский огонь при попытке выйти к Сватово. Отмечается, что у полка не было командования, связи и снабжения, а другая половина его личного состава до сих пор находится на передовой в Сватово.

Еще один российский военный блогер рассказал, что в Челябинск, Москву и Екатеринбург привозят гробы с мобилизованными, а многие российские солдаты сразу сдаются украинским вооруженным силам.

В РФ предупреждают, что неспособность минобороны России должным образом сообщить семьям о местонахождении их родственников приведет к тому, что матери и жены создадут правозащитные группы, которые сломают Россию изнутри.

Российская пропаганда прогнозируют, что к концу зимы Россия потеряет 10 тыс. мобилизованных.