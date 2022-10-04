Октябрь, 04 в 17:59

Объявленная Кремлем так называемая частичная мобилизация в России действует как механизм дестабилизации на территории страны-агрессора.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин столкнулся с протестами против мобилизации. Параллельно Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление, а страны Запада – давление на агрессора.

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– Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами в РФ и давлением Запада, – написал Данилов в своем Twitter-аккаунте.

Он объяснил, что Кремль выбрал план “спасения” ситуации, предусматривающий аннексию новых территорий Украины (Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей), ядерный шантаж, а также попытки принудить Украину “к миру”.

– Но есть нюанс: мы не шутили, что никогда не сдадимся. Российский Карфаген должен быть разрушен, – подчеркнул Данилов.

Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План «порятунку» – анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, ????????Карфаген має бути зруйнований. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 4, 2022

Как известно, 21 сентября глава РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой решено призвать “300 тыс. резервистов”, согласно официальным данным. Неофициально же СМИ озвучивали данные о планах Кремля мобилизовать 1 млн, и даже 1,2 млн человек.

Из-за мобилизации в РФ вспыхнули протесты, в том числе на территории Дагестана. А россияне начали массово бежать из РФ в соседние страны.