Военный эксперт назвал причины прекращения мобилизации в РФ через две недели

Октябрь, 14 в 18:16

Российская мобилизационная система заблокирована новопризванными — более чем 150 тыс. человек в РФ неспособны снабдить и обучить. Из-за чего президент России Владимир Путин и настаивает на завершении так называемой частичной мобилизации и, по всей видимости, через две недели ее завершит.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил военный эксперт Роман Свитан.

— У них мобилизационная система полностью перекрыта, заблокирована вновь призванными. Они просто уже не знают, куда их ставить на подготовку. То есть сама мобилизационная система около 150 тысяч могла принять и она приняла и поставила в определенный алгоритм подготовки. А оставшиеся более 100 тысяч “чмомобиков” рассеяны от Херсона до Белгорода, — говорит Свитан.

Также он подчеркнул, что через две недели не Путин может закончить призыв, а сама система может завершить мобилизацию.

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— Нечем их одевать, обувать и нет вооружения, чтобы этих людей как-то ставить в строй. Поэтому не Путин прекращает мобилизацию, а сама мобилизация себя прекращает, а он просто озвучивает ту систему, которая не отрабатывает, — подытожил эксперт.

Напомним, что на пресс-конференции в Астане Путин заявил, что мобилизация в РФ завершится в течение двух недель, а дополнительный призыв якобы не планируется.

Фото: ГУР